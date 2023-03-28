moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時地產新聞

美聯黃建業：本月新盤成交挑戰2200宗 豪宅看高一線

香港與內地全面通關後，樓市氣氛轉旺，雖然3月出現美國個別銀行倒閉危機，衝擊金融市場信心，但美聯集團主席黃建業表示，期內樓市「脫穎而出」，交投愈升愈有，樓市小陽春勢不可擋，走勢較「股債匯」更為穩健，勢成資金最佳出路，料全年樓市「價、量齊彈」，尤看好豪宅新盤表現跑贏大市，預測全年樓價升10%。

黃建業指，本港經濟其實早於去年12月已經見底，樓市亦緊隨其後，於1月份開始「價量齊升」，惟市場其後出現變化，股市先亢奮後回軟，3月乍現的美國個別銀行倒閉危機，雖然衝擊投資者對金融市場的信心，但是樓市受到的影響相對輕微，於眾投資板塊中「脫穎而出」，交投更是愈升愈有。

他續指，去年12月，住宅物業成交量共錄約3,500多宗，及至今年1月已升至逾4,600宗，估計2月及3月每月均錄超過6,000宗水平，較去年年底回升高達7成，更是自2021年7月之後，首度重返6,000宗以上水平，預計香港首季住宅成交量可按年升7成。

另可留意是，剛過去的周六，整體新盤成交量錄得超過540宗，創自去年8月以來的單日新高，估計整個3月新盤成交量最終有力挑戰2,200宗水平，屆時將創自2020年11月後的28個月新高，反映買家以實際行動力證對樓市的信心。

黃建業稱，香港多項重要經濟數據已全面反彈，息口上升幅度及速度有減慢跡象，已掃平樓市續升的最後障礙，預計今年一手成交將按年急升約7成半，達至1.6萬宗水平；二手成交按年升約3成半，有望達至5萬宗水平。

至於樓價，預計全年升約10%，特別看好最受「新香港人」青睞的豪宅，認為可跑贏大市，估計全年逾5,000萬元新盤成交全年可達350宗，按年激升約兩倍，並創5年新高；當中全年逾億元新盤的交投料達逾百宗，甚至有力挑戰2021年的110宗水平。

 

 

其他報道

維港1號1房呎租42元 業主回報近2厘

盈翠本月10宗成交 3房6年帳賺一成

大手客斥8670萬 連購維港滙兩伙4房戶

銀湖．天峰本月7成交 兩房8年帳賺26%

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款