黃建業指，本港經濟其實早於去年12月已經見底，樓市亦緊隨其後，於1月份開始「價量齊升」，惟市場其後出現變化，股市先亢奮後回軟，3月乍現的美國個別銀行倒閉危機，雖然衝擊投資者對金融市場的信心，但是樓市受到的影響相對輕微，於眾投資板塊中「脫穎而出」，交投更是愈升愈有。

他續指，去年12月，住宅物業成交量共錄約3,500多宗，及至今年1月已升至逾4,600宗，估計2月及3月每月均錄超過6,000宗水平，較去年年底回升高達7成，更是自2021年7月之後，首度重返6,000宗以上水平，預計香港首季住宅成交量可按年升7成。

另可留意是，剛過去的周六，整體新盤成交量錄得超過540宗，創自去年8月以來的單日新高，估計整個3月新盤成交量最終有力挑戰2,200宗水平，屆時將創自2020年11月後的28個月新高，反映買家以實際行動力證對樓市的信心。

黃建業稱，香港多項重要經濟數據已全面反彈，息口上升幅度及速度有減慢跡象，已掃平樓市續升的最後障礙，預計今年一手成交將按年急升約7成半，達至1.6萬宗水平；二手成交按年升約3成半，有望達至5萬宗水平。

至於樓價，預計全年升約10%，特別看好最受「新香港人」青睞的豪宅，認為可跑贏大市，估計全年逾5,000萬元新盤成交全年可達350宗，按年激升約兩倍，並創5年新高；當中全年逾億元新盤的交投料達逾百宗，甚至有力挑戰2021年的110宗水平。

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