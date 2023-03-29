財經事務及庫務局局長許正宇徵詢發展局及香港金融管理局後指，政府公開出售的每一幅商業地皮均在收到至少達到底價的入標價後才會出售。賣地項目的估價由地政總署的專業測量師負責，以標書內所容許的發展及要求為基礎，並參考市場的土地和物業成交及最新市況在截標當天早上作出底價的估值。地政總署的估價機制行之有效，亦為市場所熟悉。

許續指，土地的價值往往受不同因素影響，發展商亦會就其自身情況和發展策略等考慮出價。就旺角洗衣街與亞皆老街交界的商業用地來說，中標發展商需興建公共交通交匯處、社區會堂、一系列的社福設施及行人天橋連接現時的天橋網絡，而地政總署的底價已合理反映這些項目的複雜因素。

他又提到，全球和本地的經濟環境、市場氣氛，以及發展商的自身情況，都會影響商業用地市場。個別地皮成交結果對整體市場不會造成長遠的影響。政府賣地的政策目標一貫是維持穩定及持續的土地供應，以滿足社會的需要，而此政策目標不會受短期的市場價格波動影響。

對於低價批地會否引至銀行「Call Loan潮」，許正宇指，從銀行取得按揭貸款的企業，若能繼續如期還款，銀行不會要求提早還款。至於以商用物業作抵押而取得信用額度的企業，銀行定期檢視其信貸額度時，會綜合考慮其信用狀況和還款能力，不會單單因為抵押品估值轉變而調整額度。即使調整額度，銀行亦會提早通知客戶並作好溝通，讓客戶有充分時間準備。

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