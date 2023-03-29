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廣東道巨舖250萬放租 低6年前高峰價67%

通關後旅客來港數字大增，舖位業主亦趁勢將旗下舖位招租，其中由投資者譚栢榮持有的尖沙嘴廣東道82至84號地下至3樓複式舖，現以約250萬元招租，中原(工商舖)商舖租賃部高級分區營業董事彭慧思表示，該舖每層面積約2,000餘方呎，合共總面積約9,400方呎，設有獨立專屬升降機直達，樓底高約13至15呎，屬區內罕有，物業現意向月租約250萬元，呎租約266元。

OMEGA 2017年748萬承租

資料顯示，該舖曾由OMEGA於2014年以月租650萬元租用，2017年加租至747.5萬元，為該舖租金高峰，當時呎租高見795元，惟OMEGA於2020年離場，當時業主叫價400萬元招租，惟一直未獲承租，業主最新減價招租，租金較2017年高峰期大跌67%。

彭氏指出，自全面通關後，尖沙嘴廣東道一帶的人流顯著增多，多個國際零售大型品牌門前更出現排隊入內的人龍，零售市道明顯轉好，市場亦陸續錄得國際零售品牌進駐一線區舖位的個案，當中如尖沙嘴彌敦道83至97號地下39B號舖，地舖面積約450方呎，新近以每月約11萬元獲時裝店承租；同時，香港旅遊發展局最新公佈旅客數字亦顯示，訪港旅客數字有顯著增長趨勢，當中內地旅客已回後至疫情前四成半，而東南亞等短途旅客的數字更達六成或以上，對香港的零售及消費前景有正面幫助。

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