OMEGA 2017年748萬承租

資料顯示，該舖曾由OMEGA於2014年以月租650萬元租用，2017年加租至747.5萬元，為該舖租金高峰，當時呎租高見795元，惟OMEGA於2020年離場，當時業主叫價400萬元招租，惟一直未獲承租，業主最新減價招租，租金較2017年高峰期大跌67%。

彭氏指出，自全面通關後，尖沙嘴廣東道一帶的人流顯著增多，多個國際零售大型品牌門前更出現排隊入內的人龍，零售市道明顯轉好，市場亦陸續錄得國際零售品牌進駐一線區舖位的個案，當中如尖沙嘴彌敦道83至97號地下39B號舖，地舖面積約450方呎，新近以每月約11萬元獲時裝店承租；同時，香港旅遊發展局最新公佈旅客數字亦顯示，訪港旅客數字有顯著增長趨勢，當中內地旅客已回後至疫情前四成半，而東南亞等短途旅客的數字更達六成或以上，對香港的零售及消費前景有正面幫助。