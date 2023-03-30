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深圳富豪陳紅天3港物業近兩月遭接管 涉祥祺中心山頂豪宅等 2015至2016年共70億購入

內地財團接連爆煲，拖累在港物業被接管。2015至2016年在港瘋狂「掃貨」的深圳富豪、祥祺集團董事長陳紅天，當時一年內斥70億元購入3個貴重物業（見表），據本報翻查資料顯示，上月至今1個多月連環被接管，其中最矚目為2016年以45億元向會德豐購入的紅磡紅鸞道18號One HabourGate東座（買入後已命名為祥祺中心），而最先被接管的東半山傲璇，據悉已在市場放售，市值約5億元。

另有消息指出，陳氏在英國金絲雀碼頭持有的兩幢商廈，分別為5 Churchill Place及20 Canada Square也不能倖免，亦遭放售。據網上資料，陳紅天曾於廣東一間中學任教，至1980年代任職貿易公司，並於1990年創立祥祺集團，目前全資持有超過1000萬方呎的酒店、寫字樓等物業，而陳紅天在港原本寂寂無名，但在2015至2016年間，陳紅天或祥祺集團三度在港以共近70億元掃貨，隨即引起市場注意。

2019年恒生曾借逾46億按揭

不過，陳紅天及後於2018年已被傳財困，多番抵押物業貸款，當時陳氏回應：「香港有哪一幢著名商業大廈沒有抵押貸款？」他更指屬正常融資安排。其中最高價值的紅磡紅鸞道18號One HabourGate東座，由祥祺集團於2016年向會德豐以45億元購入，由一幢寫字樓及一幢商舖組成，總樓面約28萬方呎，呎價約1.6萬元，成當時九龍區呎價最貴的全幢商廈，其後命名為祥祺中心。該集團購入後向永隆銀行承做按揭，2019年恒生銀行（0011）再借出逾46億元按揭，項目在日前遭接管，並由恒生銀行委託羅兵咸作接管人。據網上資料，有關接管通知已於昨日被張貼在大廈大堂。

傲璇單位放售 市值料約5億

另外，陳紅天及其妻2015年8月以私人名義以3.87億元購入的傲璇5樓，為他首度購入的本港豪宅，實用面積5154方呎，實呎約7.5萬元，陳氏購入後由匯豐承做按揭，並在2019年兩度向交通銀行承做按揭，惟上月由交通銀行委託德勤接管。據悉債權人已低調放售物業，市值料約4.6億至逾5.1億元，每方呎約9萬至10萬元。至於陳氏2016年6月以公司名義，斥約21億元向莊士機構（0367）購入的山頂歌賦山道15號屋地，佔地18,469方呎，以物業樓面9212方呎計，呎價約22.8萬元，曾創亞洲洋房呎價新高，現已拆卸並作重建，但已停工多時。在約21億元收購價中，除部分以深圳羅湖物業「以物易物」外，其餘16.8億元以現金分3期支付，當中已支付首期6.3億元。另陳氏2019年向東亞銀行（0023）承做一按及二按，惟物業亦於本月初由德勤接管。

明報記者

[香港地產]

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