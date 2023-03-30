她又指，政府早前公佈今年1月份零售業總銷貨價值的臨時估計為362億元，按年升7%，高於市場預期升4.5%，當時1月中正值香港與內地逐步通關，可見旅客重臨對零售業帶來的正面作用。受惠全面通關，4月1日起高鐵跨省長途列車如上海，又將全面恢復長途服務，預計可進一步帶旺本地零售。

另新地代理租務部助理總經理（推廣）馮穎欣稱，受惠全面通關、防疫措施全面放寬等利好因素，3月apm人流以高雙位數字不斷攀升，apm於復活節特別聯乘美國玩味藝術家Andy Rementer設計逾2,000呎「遊藝快樂大道」，以「玩味藝術大道」為主題，除有10呎高的巨型復活兔裝置外，亦重點推出AR互動虛擬實景拍照遊戲，帶領客人在商場中庭及二樓潮人花園尋寶，以科技體驗加強商場人流流動。

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