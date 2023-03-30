moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時地產新聞

新地料apm 復活節人流按年升三成 營業額增25%

復活節假期將至，加上政府消費券即將派發，新地（0016）執行董事馮秀炎表示，旗下觀塘apm於4至5月投放推廣費達800萬元，較去年同期升約10 %，當中消費優惠獎賞佔四成，另有針對4月消費券派發，推出三重狂賞，回贈高達200%，還有即場抽獎活動，贏取iPhone 14等，預計復活節推廣高峰期 (4月5日至 4月10日共6天)，人流可較去年升30% ，生意額較去年至少升25% ，預料潮流電子、珠寶金飾、餐飲及美妝生意將受惠於港人及旅客消費力，可望按年有雙位數字增長。

她又指，政府早前公佈今年1月份零售業總銷貨價值的臨時估計為362億元，按年升7%，高於市場預期升4.5%，當時1月中正值香港與內地逐步通關，可見旅客重臨對零售業帶來的正面作用。受惠全面通關，4月1日起高鐵跨省長途列車如上海，又將全面恢復長途服務，預計可進一步帶旺本地零售。

 

另新地代理租務部助理總經理（推廣）馮穎欣稱，受惠全面通關、防疫措施全面放寬等利好因素，3月apm人流以高雙位數字不斷攀升，apm於復活節特別聯乘美國玩味藝術家Andy Rementer設計逾2,000呎「遊藝快樂大道」，以「玩味藝術大道」為主題，除有10呎高的巨型復活兔裝置外，亦重點推出AR互動虛擬實景拍照遊戲，帶領客人在商場中庭及二樓潮人花園尋寶，以科技體驗加強商場人流流動。

 

 

其他報道

用家2038萬購天晉3A期3房 8年升逾五成

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款