復活節假期將至，加上政府消費券即將派發，新地（0016）執行董事馮秀炎表示，旗下觀塘apm於4至5月投放推廣費達800萬元，較去年同期升約10 %，當中消費優惠獎賞佔四成，另有針對4月消費券派發，推出三重狂賞，回贈高達200%，還有即場抽獎活動，贏取iPhone 14等，預計復活節推廣高峰期 (4月5日至 4月10日共6天)，人流可較去年升30% ，生意額較去年至少升25% ，預料潮流電子、珠寶金飾、餐飲及美妝生意將受惠於港人及旅客消費力，可望按年有雙位數字增長。
她又指，政府早前公佈今年1月份零售業總銷貨價值的臨時估計為362億元，按年升7%，高於市場預期升4.5%，當時1月中正值香港與內地逐步通關，可見旅客重臨對零售業帶來的正面作用。受惠全面通關，4月1日起高鐵跨省長途列車如上海，又將全面恢復長途服務，預計可進一步帶旺本地零售。
另新地代理租務部助理總經理（推廣）馮穎欣稱，受惠全面通關、防疫措施全面放寬等利好因素，3月apm人流以高雙位數字不斷攀升，apm於復活節特別聯乘美國玩味藝術家Andy Rementer設計逾2,000呎「遊藝快樂大道」，以「玩味藝術大道」為主題，除有10呎高的巨型復活兔裝置外，亦重點推出AR互動虛擬實景拍照遊戲，帶領客人在商場中庭及二樓潮人花園尋寶，以科技體驗加強商場人流流動。
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