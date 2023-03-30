韓家輝指，天瀧內園單位分為1房、3房戶，其中1房戶實用351方呎，共涉160伙，佔項目單位總數約28%；3房戶實用635方呎，共涉27伙，佔約5% 。

至於臨海單位分為3房、4房，3房戶實用介乎836至1117方呎，共165伙，佔約29%；4 房戶實用則為1173至 1428方呎，共208伙、佔約37%。另外，天瀧設有6伙特色戶，實用900至1,942方呎、連180至425方呎平台，佔約1%。

韓續指，天瀧向海大單位將計劃以招標形式出售，即約7成單位將屬招標，而首批發售單位亦將以向海3、4房戶為主。

至於項目的網站將於稍後時間開啟，預計在復活節假期後，即4月中正式展開銷售部署，並將設2個示範單位，分別為3房及4房戶，計劃在4月內開放予公眾參觀。

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