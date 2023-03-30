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天瀧獲批預售 復活節後登場7成單位擬招標

即將踏入4月，多個新盤已經部署出擊；恒地（0012）與中海外（0688）、華懋、帝國集團、新世界（0017）及會德豐地產合作的啟德跑道區4C區2號地臨海住宅項目，正式命名為天瀧，由恒地負責管理及銷售；恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，項目已獲批預售樓花同意書，由7幢高樓、1幢低座大樓組成，提供566個單位，戶型涵蓋1房至4房、實用351方呎至1942方呎，但當中並無2房戶型。

韓家輝指，天瀧內園單位分為1房、3房戶，其中1房戶實用351方呎，共涉160伙，佔項目單位總數約28%；3房戶實用635方呎，共涉27伙，佔約5% 。

至於臨海單位分為3房、4房，3房戶實用介乎836至1117方呎，共165伙，佔約29%；4 房戶實用則為1173至 1428方呎，共208伙、佔約37%。另外，天瀧設有6伙特色戶，實用900至1,942方呎、連180至425方呎平台，佔約1%。

韓續指，天瀧向海大單位將計劃以招標形式出售，即約7成單位將屬招標，而首批發售單位亦將以向海3、4房戶為主。

至於項目的網站將於稍後時間開啟，預計在復活節假期後，即4月中正式展開銷售部署，並將設2個示範單位，分別為3房及4房戶，計劃在4月內開放予公眾參觀。

 

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