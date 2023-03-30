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建行：今年淨息差仍受壓 惟資本充足支持生息資產較快增長

建設銀行（0939）去年淨利息收益率按年下跌0.11個百分點至2.02厘，建行首席財務官生柳榮表示，表現較可比同業為佳。對於今年展望，生柳榮指仍會受壓，去年降息只實現部分影響，今年貸息仍會通過貸款年度重新訂價而下降，因為該行個人貸款在1月重新定價比例比高，1月淨息差下跌會較多，而第二至第四季跌幅趨緩。

生柳榮指，去年資產收益率因為讓利實體經濟下調貸款收益率，以及債券收益率影響下跌6個百分點，資金成本則因為內地經濟波動令居民轉向定期和長期的存款，令負息率增6個百分點，該行通過利率互換等衍生工具，令淨息差提升1個百分點。應對淨息差下跌，該行首兩個月已減息低收益率業務，轉向高收益率產品，並加強負息管理，通過建立業務平台和生態圈，提高企業賬戶的結算資金，以及個人客戶的財富管理，吸引更多低成本資金，今年首兩個月付息率已有所下降。此外，該行亦會增加以衍生工具管理利率，雖然目前內地相關市場仍不是太大。他期望通過以上措施，能將淨息差下降趨勢減緩。

建行行長張金良則指，該行資本充足率較高，可以支撐生息資產規模較快地增長，今年會保持信貸投放和債息投資合理增長，另外該資產總額有34萬億元人民幣，結構調整空間較大，壓縮低息資產，提高信貸和債券高息資產佔比，有助提高效率，今年消費市場回暖，將加強零售貸款投放。該行亦會利用多牌照優勢，擴大債券承銷、財富管理、信用卡業務等手續費收入。副行長崔勇則指，今年開年後，雖然貨款價格有不少競爭，但貸款總量增加，會適度靠前投放貸款。

資產質素方面，建行去年底不良貸款率為1.42%，按年下跌0.04個百分點。張金良指逾期貸款率至去年底為1.03%，逾期貸款較不良貸款高740億元，反映該行貸款分類足夠嚴謹。他指銀行信貸質素受宏觀經濟和銀行風控能力影響，前者可望向好，後者則會在新增貸款、現存貸款和不良處置加強管理，有信心和能力應對各類挑戰，相信資產質素今年可保持在合理區間，信貸成本保持平穩。

 

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