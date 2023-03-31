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差估署料今年私樓落成量19950伙 按年跌6% 九龍將成今明兩年供應重鎮

差餉物業估價署公布《香港物業報告》初步統計數字，預測今年私人住宅落成量19950個，按年跌5.76%，明年私人住宅落成量為26970個。

差餉物業估價署估計，2023和 2024年這兩年，九龍將會是供應量 最多的區域，分別佔2023和2024年總供應量的52%和47%， 單是九 龍城分別佔總供應量的24%和33%。

2022年私人住宅的落成量為21170個，按年高47%，創18年新高，當中61%位於新界，27%位於九龍，12%位於港島。按地區計，九龍城、元朗和沙田這三個地區提供最多新單位，合共佔整體落成量的49%。

單位入住量為14010個，與上年相若。2022年底空置量輕微上升至總存量的4.4%，相當於54970個。在這些空置單位中，約7880個單位於佔用許可證發出後，尚未獲發滿意紙或轉讓同意書。

該報告指出，在2022年全球經濟不明朗的情況下，受到加息、本地需求疲弱、市場信心減弱等因素影響，再加上同年上半年第五波新冠病毒疫情爆發，住宅售價於去年12月按年顯著下跌15.2%，儘管於同年4月曾短暫回升不足1%。由於對 租住物業的需求疲弱，去年住宅租金亦見偏軟；去年12月按年下跌4.2%，但跌幅則相對溫和。

 

 

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