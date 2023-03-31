值得留意是，雖然空置率有所增加，但事實上，去年整體寫字樓使用量，已由2021年的負43萬方呎，升至20.5方呎淨使用量，甲級商廈使用量同樣由負轉正；至於期內整體寫字樓總落成量，大增至377.8萬方呎，創1995年後的27年新高，其中甲級商廈亦錄得321.8萬方呎，為2008年後的14年新高，估計空置率大升，主要受落成量大幅增加所影響。

差估署續指，今年寫字樓整體落成量料下降至約287萬方呎，當中甲級佔270萬方呎，而2024年寫字樓整體落成量將進一步降至114萬方呎，甲級佔約93.6萬方呎。

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