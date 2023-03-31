據城規會文件顯示，申請地點粉嶺坪輋丈量約份第77約及第84約多個地段和毗連政府土地，地盤面積約182萬方呎，當中包括22.96萬方呎政府土地，位於下山雞乙村的南面，以地積比率4.31倍發展，擬興建35幢30至42層高住宅大廈，而建築物高度為不多於主水平基準以上179米；另外，項目亦設3座不多於4層高建築，及200個安老院舍床位，總樓面725.96萬方呎

項目將分期發展，首階段發展在地盤東面，先興建6座住宅大廈，另設2.37萬方呎有蓋交通停車處，和3.23萬方呎的商業樓面，以應付社區居民的日常生活需要，同時設長者鄰舍中心，涉約7180方呎。

至於剩餘發展期數則處於地盤西面，涉29座住宅大廈，發展項目亦包括7.1萬方呎有蓋交通停車處、和19.38萬方呎商業樓面。另外，亦設多項社福設施，包括200個宿位的安老院舍（涉5.86萬方呎）、2間長者日間護理中心（涉2.4萬方呎）、一個幼兒中心（涉1.84萬方呎），另亦預留兩幅用地作興建學校。

申請人指，擬議改劃申請符合國家、區域和策略層面的規劃和發展方向，亦能捉緊與大灣區城市日益增長的經濟互動，和北部都會區的長遠發展所帶來的機遇。

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