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CCL首季升7.39% 豪宅升幅較落後

本港樓價反覆向上，具體反映3月6日至12日、即口罩令正式解除後市況的中原城市領先指數CCL，最新報168.35點，按周升1.11%，指數創23周即約5個月新高，重上2022年10月水平；CCL一周升、一周跌，走勢反覆上升。另反映大型屋苑樓價的CCL Mass，報169.07點，按周升1.04%，連升3周共2.41%；CCL(中小型單位)報167.59點，按周升1.08%，連升6周共5.44%。

CCL Mass、CCL(中小型單位)持續上升，同樣重上2022年10月水平，但近3周升幅時大時小。豪宅方面，CCL(大型單位)報172.22點，按周升1.28%。至於四大分區，新界東CCL Mass報182.13點，按周升1.54%，指數重上2022年9月水平；九龍CCL Mass報164.36點，按周升1.44%，連升3周共2.55%；港島CCL Mass報171.03點，按周升0.67%；新界西CCL Mass報154.33點，按周升0.51%，連升4周共2.74%。九龍、港島及新界西樓價同樣重上2022年10月水平。

2023年首季CCL升7.39%，CCL Mass升8.16%，CCL(中小型單位)升8.30%，CCL(大型單位)升3.34%。可留意是，豪宅樓價升幅相對落後。四大分區方面，港島升9.70%，九龍升9.01%，新界東升7.13%，新界西升6.13%。港九市區樓價升幅明顯跑贏大市。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，CCL正向上迫近170點目標，現時僅相差1.65點或0.98%；今周指數仍未反映矽谷銀行倒閉事件，市場受利好利淡消息干擾，預計短期樓價繼續呈反覆向上格局；而近期新盤熱賣，對香港二手樓價的影響將於4月下旬公佈的CCL才開始反映。

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