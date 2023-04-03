資料顯示，大窩口單幢居屋尚文苑一個中層01室，實用面積322方呎，原則為開放式間隔，以386.5萬元未補價易手、實呎12,003元，成交價創屋苑未補價新高。原業主於2020年以約230.86萬元向房委會一手購入單位，持貨滿3年、額印期SSD轉手，現帳面獲利155.64萬元，單位期內升值67%。

翻查資料，該屋苑對上一個新高成交價紀錄於2022年9月錄得，一個實用287方呎高層單位，未補價以380萬元易手、實呎13,240元。

尚文苑於2019年首度推出，屬單幢項目，全盤提供494伙，單位於去年陸續額印鬆綁，至今暫錄約5宗未補價二手成交。值得留意，早前引起全城關注的碎屍案的死者蔡天鳳前家翁鄺球，遭揭發手持價值逾7000萬元的加多利山豪宅單位下，仍以綠表資格買入居屋單位，他手持的居屋單位正屬尚文苑一個高層戶。

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