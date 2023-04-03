受多個新盤同期開售搶客拖累，二手私宅交投市況受影響之際，未補價資助房屋市場卻似乎未受影響。房委會數據顯示，3月共錄275宗未補價資助房屋成交，較2月同期數據約264宗，增加11宗或4%，上述數字均為臨時數據，將於本月稍後再作修訂。
資料顯示，大窩口單幢居屋尚文苑一個中層01室，實用面積322方呎，原則為開放式間隔，以386.5萬元未補價易手、實呎12,003元，成交價創屋苑未補價新高。原業主於2020年以約230.86萬元向房委會一手購入單位，持貨滿3年、額印期SSD轉手，現帳面獲利155.64萬元，單位期內升值67%。
翻查資料，該屋苑對上一個新高成交價紀錄於2022年9月錄得，一個實用287方呎高層單位，未補價以380萬元易手、實呎13,240元。
尚文苑於2019年首度推出，屬單幢項目，全盤提供494伙，單位於去年陸續額印鬆綁，至今暫錄約5宗未補價二手成交。值得留意，早前引起全城關注的碎屍案的死者蔡天鳳前家翁鄺球，遭揭發手持價值逾7000萬元的加多利山豪宅單位下，仍以綠表資格買入居屋單位，他手持的居屋單位正屬尚文苑一個高層戶。
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