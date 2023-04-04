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首季整體物業登記量1.9萬宗 按季升六成創3季新高

土地註冊處資料顯示，上月整體物業(包括一手私樓、二手住宅、一手公營房屋、工商舖、純車位及其他等)買賣登記量共錄8,599宗，按月升約43.8%，並創20個月新高。整體物業買賣登記量已連升3個月，並帶動今年首季宗數攀升至19,006宗，較去年第四季11,721宗大幅回升約62.2%，創3季新高，並重返去年次季19091宗水平。若與去年首季13,737宗相比，今年首季按年亦高出約38.4%。

上月佔8599宗 創20個月新高

美聯物業首席分析師劉嘉輝指，受通關刺激，加上財政預算案調低印花稅的利好樓市措施，帶動今年首季整體物業買賣登記量回升，並創3季新高，扭轉連跌2季的頹勢。回顧今年首季各類物業買賣登記量按季表現，住宅方面，在不包括一手公營房屋下，一手私樓及二手住宅共錄15,646宗，較去年第四季8,980宗大幅上升約74.2%；與此同時，一手公營房屋錄1,182宗，比起去年第四季更高出約103.8%。至於非住宅物業方面，首季工商舖買賣登記量共錄1,032宗，較去年第四季784宗大升約31.6%；反觀，純車位及其他等物業宗數則錄1,146宗，仍較去年第四季跌約16.8%。 

 

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