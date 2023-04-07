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美孚2房半世紀裝修 業主移民勁賺167倍

【明報專訊】復活節長假前夕，大型老牌屋苑接連錄得持貨半世紀的長情業主，沽貨大賺離場個案，其中荔枝角美孚新邨連錄兩宗，當中美孚新邨2期百老匯街28號低層D室，實用面積733方呎，2房連儲物房戶型，最新獲用家以843萬元承接，實呎11,501元。原業主早在1972年以5萬元、實呎僅68元一手買入，持貨約51年，最近決定移民沽貨，帳面獲利約838萬元或167.6倍。

明報記者 容婌維

據代理提供單位內籠相片所見，業主仍保留數十年前懷舊裝修。利嘉閣高級聯席董事郭永峰表示，上址向東南，望公園翠綠景，原業主最初以約860萬元放盤，本月初獲買家洽購，議價後減價17萬元或約2%，以843萬元易手。原業主一手購入單位後自住多年，至最近決定移民而放售單位。

另外，中原分區營業經理馮健平表示，美孚新邨5期蘭秀道24號中層A室，實用面積672方呎，3房間隔，望內街景，亦以828萬元易手，實呎12,321元。原業主早於1974年2月僅以8.5萬元一手購入，持貨長達49年，帳面大幅獲利819.5萬元或96倍，買家為同區換樓客。

太古城3房2238萬沽 41年賺17倍

鰂魚涌太古城亦錄一手業主沽貨個案，中原資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城春櫻閣高層A室，實用面積1114方呎，3房1套連工人房間隔，望東九海景，以2238萬元易手，實呎20,090元。原業主1982年122.5萬元一手購入，持貨長達41年，帳面獲利2115.5萬元或逾17倍。

再有居屋單位以破頂價成交，市場消息指出，樓齡約23年的何文田單幢居屋冠熹苑，一個頂層戶，實用面積592方呎，3房1套間隔，可遠眺海景，以800萬元已補價易手，實呎13,514元。原業主於2013年580萬元已補價購入，持貨約10年，帳面獲利220萬元或約38%。翻查資料，屋苑對上最高價紀錄於2017年創下，屬一個實用596方呎的中層3房戶，以796萬元已補價易手，實呎13,356元。最新易手的頂層戶成交價將紀錄推高4萬元或約0.5%，更屬屋苑首宗衝上800萬元大關的成交。

冠熹苑3房首見800萬創新高

通關後新界區洋房屋苑交投轉旺，二手交投向來疏落的元朗四季名園，本月至今已錄約2宗成交。

中原副區域營業經理王勤學表示，四季名園翠巒大道雙號屋，實用面積930方呎，3房1套間隔，另連私人花園，以1090萬元易手，實呎11,720元，買家為外區換樓客。原業主2010年5月603.8萬元買入，持貨約13年，帳面獲利486.2萬元或81%。

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