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全面通關兩月 第一城估價飈11% 十大屋苑逾九成個案報升 分析：今季樓價增幅放緩

本港和內地今年全面通關，帶動樓價向上，主要銀行對大型屋苑單位的估值亦隨之調升。本報追蹤3間主要銀行，對十大指標屋苑合共60個單位的估價個案走勢，發現絕大部分個案的最新估值，對比2月初、即香港與內地通關初期，均有所上升，其中新界東「上車樂園」沙田第一城，有單位的估值，較約兩個月前大升逾一成（見表1）。業界分析，個別屋苑的估價升幅較整體大市為高，主要是相關屋苑去年跌幅過大所致，但預期第二季樓價升幅將較第一季放緩。

明報記者 管龍欣、林尚民

自2012年起，本報挑選十大指標屋苑合共20個單位，透過匯豐銀行、中銀香港（2388）及恒生銀行（0011）網上估價、即合共60個估價個案；據本報最新統計，該60個估價個案，僅一宗的估價錄得跌幅，其餘59個個案、即98%個案的估價，均較2月初通關初期有所上升，升幅由不足1%，至接近11%。

98%私宅估價

較2月上揚1%至11%

在一眾估價個案中，升幅最大要數恒生銀行對沙田第一城第10座中層H室的估值。單位屬實用面積327方呎2房間隔，2月初估值為465萬元，恒生最新對該物業估值已調升至516萬元，期內升幅為51萬元或約11%，亦為去年8月後首度重上500萬元水平；若以最新估值計，單位實呎15,780元。值得一提的是，匯豐銀行對同一單位估值，亦由2月初的465萬元，調升至最新的511萬元，升值46萬元或約9.9%。

另外，中銀香港對將軍澳新都城2期第5座中高層C室，最新估值988萬元，屬實用面積644方呎3房連套間隔，以此估價計，實呎約15,342元。翻查過往紀錄，該行對同一單位於2月初估價為904萬元，即有關單位估值，於約兩個月時間，升約84萬元或近9.3%，接近去年9月水平，當時估值991萬元。

康怡2房估價 近兩個月升近8%

港島方面，鰂魚涌康怡花園P座中層15室，實用面積461方呎2房間隔，匯豐銀行最新估價為831萬元，為去年8月後的最高估值、現時實呎為18,026元；相關單位今年2月初估值為773萬元，換言之，該單位估值近兩個月升58萬元或7.5%。

就銀行對私宅估價普遍回升，中原按揭董事總經理王美鳳表示，今年首季整體樓價升幅約7%，而樓價與銀行估價掛鈎，銀行調高估值屬正常。至於個別屋苑估值較高，她認為是由於部分屋苑去年樓價跌幅較整體大市更「深」，故在升市下，反彈幅度亦較大。

對未來樓價及銀行估價走勢，王美鳳認為，由於去年整體樓價下跌約15%，導致首季樓價出現較大升幅，但市場上大量筍盤已被消化，加上業主「心雄」，市場有不少業主反價，在現價水平下，買家亦需要一定時間消化樓價升幅，短期內未必會大幅追價，預計第二季樓價升幅將較首季少，並反映在銀行估價上。

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