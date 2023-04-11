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【陸振球專欄】併購門檻過高 未必有利舊樓業主
標籤：
陸振球 樓市解碼
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文章日期：2023年4月11日 18:04
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仲量聯行今天發布《香港住宅銷售市場綜述》指出，土地審裁處數據顯示，2022年接獲的強拍舊樓申請宗數，較2019至2021年的三年平均數字低24%。
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15
20
25
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