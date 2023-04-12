復活節長假過後，多個新盤排隊登場。繼啟德跑道區天瀧上載樓書後，新地（0016）大埔白石角University Hill 亦部署日內上載樓書。新地代理總經理胡致遠表示，University Hill樓書進度理想，將於24小時內公布，亦計劃本周開放示範單位予傳媒優先參觀，最快下周公布首批價單。
新地副董事總經理雷霆指，為了配合區內的發展及長遠規劃，University Hill 對出的博研路將預計於入伙時新設巴士總站，屆時將設九巴900號線來往University Hill及灣仔會展，途經西九龍公路到達西隧轉車站，盡享龐大轉乘網絡優勢，迅速直達中環及金鐘等核心商業區。上述巴士總站屆時亦將設82D號巴士線，連接港鐵大圍站，以及28S循環線小巴線，前往沙田市中心。
雷霆又透露，集團次季計劃推售多個樓盤，包括屯門兆康NOVO LAND第2A期、元朗The YOHO Hub第C期及天水圍天榮站項目第1期。
九龍巴士(一九三三)助理車務總監楊晉瑋稱，University Hill住戶入伙後，每戶尊享以半價購買九巴月票的優惠，輕鬆體驗九巴網絡優勢，盡享交通便利。
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