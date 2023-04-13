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University Hill 開放戶206呎細絕白石角 標準梗廚戶佔少數

新地（0016）旗下大埔白石角University Hill開售在即，發展商今日亦已上載樓書，意味銷售進入直路。新地代理總經理胡致遠表示，明日將開放1個2房交樓標準示範單位予傳媒參觀，預計下周公布首張價單，首張價單料涵蓋不同戶型。

胡致遠續指，University Hill 由5座11至12層高中密度大樓組成，分別為漾景閣第1、2、3、5A、及5B座，標準分層單位佔今期整體單位總數近85%，標準戶實用介乎217至640方呎、涵蓋開放式至3房，合共9種戶型。值得留意，今期大部分標準單位採開放式廚房設計，標準戶只有約29伙2房戶配以獨立梗廚，該批單位分佈於漾景閣第2座A6室、第5A座A1室、第5B座A6室，實用463至472方呎。

University Hill屬新地大埔優景里發展項目第2A期，今期設607伙，連同特色單位計，實用206至851方呎，其中最細開放式戶，較上期Silicon Hill最細單位更細，料打破上期紀錄，為白石角區內最迷李單位。

根據項目樓書，University Hill最細單位位處漾景閣第5A座1樓A3室，實用206方呎開放式間隔、連59方呎花園。至於今期最大單位見於漾景閣第2座12樓A6室，實用851方呎，3房1套連書房及士多房間隔、連262方呎平台及472方呎天台。

項目今期設162個住客車位，以今期607伙計，平均約4戶分得1個車位。

另可留意是，優景里發展項目內設安老院舍，位處未推出的第2B期當中一座大樓的地庫至2樓，據項目布局圖，院舍鄰近今期的漾景閣第3座。

 

 

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