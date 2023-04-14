上述商舖位於羅素街59至61號麗園大廈地下B1至B3號地舖，面積1408方呎，由資深商舖投資者、人稱「兆安李太」的李佘少鴻等持有，位於羅素街及波斯富街交界，屬大單邊舖，又是往來時代廣場及希慎廣場的必經之路，故過去的租戶一直以大品牌為主。

較疫下15萬短租回升3倍

翻查資料，英皇鐘錶珠寶（0887）早於2000年後租用該舖，租用期逾12年，離場前月租高達250萬元，即較現時承租的租金高185萬元或2.8倍。施華洛世奇（Swarovski）水晶店及後租用該舖，月租大幅減少40%至約150萬元，呎租1065元。施華洛世奇其後續租3年，租金已下調至80萬元。

可惜，本港爆發新冠疫情，施華洛世奇2022年租約期滿後離場，而當時正值第五波疫情，業主變陣將舖位短租，由樓上有限公司租用舖位半年，月租大跌至15萬元，呎租約107元，較施華洛世奇離場前月租低65萬元或81%。

業主一直尋找長租客戶，終在近日獲藥房以約65萬元、呎租462元承租，租金較樓上有限公司高3.3倍。

事實上，疫情後不少民生商戶以低價進駐一線街道，如有口罩商戶以月租10萬元租用麗園大廈B6號舖，面積約300方呎，呎租僅333元。另正對時代廣場的一段羅素街，亦有全新客戶進駐，包括早前以月租約85萬元租用PLAZA 2000廣場地舖及3樓全層的德視佳（1846），呎租僅118元。

另外，變型金剛餐廳以月租約100萬元租用羅素街金朝陽中心地下A、B舖至1樓複式舖位，是逾10年來有食肆進駐該街道地舖，呎租約192元。

羅守輝沽大角嘴舖 5年蝕830萬

另一方面，資料顯示，由資深投資者羅守輝等持有的大角嘴福全街福興大樓地下至1樓、2樓A室、平台及天台，面積合共12,250方呎，最新連租約以5800萬元易手，呎價約4735元。據悉，物業現租予護老中心，月租19.4萬元，租金回報約4厘。上址由羅氏等2017年10月透過公司以6000萬元購入，持貨約5年半帳蝕200萬元或3.3%，若連使費計料實蝕約830萬元或14%。