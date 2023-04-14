moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時地產新聞

多圖｜天瀧示位曝光 多項貼心設計顯心思

由恒地（0012）等6大發展商合作的啟德跑道區17個月樓花項目、以向維港海景為賣點的天瀧，開售進程進入直路；今日首度開放示範單位予傳媒參觀，包括第1座28樓A室連裝修家俬無改動示範單位，採4房雙套連工作間間隔，實用1428方呎，屬項目面積最大標準戶。

單位設計貼心，私家升降機大堂旁預設小型鞋櫃，可供戶主和訪客使用，並設消毒天花燈，進入單位前可先為衣物進行消毒；私家升降機大堂亦設Samsung 32吋自訂畫框電視，戶主可隨時轉換不同畫作。

經私家升降機大堂進入單位，住戶亦可把衣物放進LG智能衣物護理機，進行消毒等程序。

整個單位以卡其色為主調，並以大量皮革作牆身，時尚高貴；長近7米的大廳，空間感充足，並外連特大露台，把維港海景引入室內。經走廊進入寢區，設4個房間，主人套房特設意大利玻璃衣櫃，可展示戶主心愛衣物及手袋，主人浴室採雙洗手盆設計，並附透明橢圓形浴缸，設計型格。

廚房除設有完善配套家電外，更設有流動酒吧，方便運送食物及飲品到大廳宴客。

另一交樓標準示範單位，為第7座28樓B室，實用1173方呎，屬4房1套間隔，單位其中一個特別之處，在於其主人套房，浴室趟門內設浴缸、企缸及座廁，而臉盆及護膚品雪櫃則設於浴室門外，方便男女主人同時使用。

同時，項目座廁水箱隱藏在雲石裝飾之內，外型美觀，但若需要維修時估計要多花功夫和時間。

 

其他報道

馬鞍山本月暫45宗成交  新港城3房呎售1.38萬 

藥房65萬租兆安李太羅素街舖

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款