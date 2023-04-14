單位設計貼心，私家升降機大堂旁預設小型鞋櫃，可供戶主和訪客使用，並設消毒天花燈，進入單位前可先為衣物進行消毒；私家升降機大堂亦設Samsung 32吋自訂畫框電視，戶主可隨時轉換不同畫作。

經私家升降機大堂進入單位，住戶亦可把衣物放進LG智能衣物護理機，進行消毒等程序。

整個單位以卡其色為主調，並以大量皮革作牆身，時尚高貴；長近7米的大廳，空間感充足，並外連特大露台，把維港海景引入室內。經走廊進入寢區，設4個房間，主人套房特設意大利玻璃衣櫃，可展示戶主心愛衣物及手袋，主人浴室採雙洗手盆設計，並附透明橢圓形浴缸，設計型格。

廚房除設有完善配套家電外，更設有流動酒吧，方便運送食物及飲品到大廳宴客。

另一交樓標準示範單位，為第7座28樓B室，實用1173方呎，屬4房1套間隔，單位其中一個特別之處，在於其主人套房，浴室趟門內設浴缸、企缸及座廁，而臉盆及護膚品雪櫃則設於浴室門外，方便男女主人同時使用。

同時，項目座廁水箱隱藏在雲石裝飾之內，外型美觀，但若需要維修時估計要多花功夫和時間。

其他報道

馬鞍山本月暫45宗成交 新港城3房呎售1.38萬

藥房65萬租兆安李太羅素街舖