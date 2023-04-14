最新報168.4點 重返去年10月水平

CCL一周升一周跌，走勢反覆向上，但升幅收窄。近4周CCL累升0.95%，而早前CCL連升4周4.26%，整體樓價升勢明顯減慢。現時CCL距離170點目標，相差1.60點或0.95%。本周金管局2度承接港元沽盤，對本港二手樓價的影響將於5月上旬公佈的CCL才開始反映。

距離170點目標不足1%

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報169.72點，按周升0.31%，連升5周共2.80%。CCL(中小型單位)報167.88點，按周升0.20%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊創26周新高，重上2022年10月水平。CCL(大型單位)報171.07點，按周跌0.50%，連跌2周共0.67%。四區方面，三升一跌，走勢各自反覆向上。港島CCL_Mass報172.07點，按周升0.69%，指數重上2022年10月水平。九龍CCL_Mass報166.08點，按周升0.54%，連升5周共3.62%，指數重上2022年8月水平。新界西CCL_Mass報154.60點，按周升0.66%，指數重上2022年10月水平。新界東CCL_Mass報180.46點，按周跌1.15%，連升2周後回軟，指數企穩2022年9月水平。

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