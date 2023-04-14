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首季三大物業辣稅成交768宗 按季大升逾5成

今年第1季本港樓市重拾升軌，涉及三大物業辣稅的成交亦明顥增加。據稅務局資料顯示，今年第1季三大物業稅款共涉768宗，較去年第4季510宗，按季增加258宗或51%；同期涉及稅款總額共16.91億元，較去年第4季10.29億元，增加逾6.6億元或64%。

可留意是，反映境外買家入市的買家倍印花稅BSD，首季共錄187宗成交，按季大增65%；涉及稅款5.083億元，按季增加近48%，兩者同為去年首季後的一年新高。

至於反映投資者入市的住宅雙倍印花稅DSD，首季共錄531宗成交，較去年第四季增加約51%，為去年第二季錄637宗後新高；而涉及稅款11.64億元，按季增加78%，同為去年第二季後新高。

此外，買家印花稅SSD，上季共錄49宗相關成交，較去年第四季的45宗多近9%；所涉稅款1890萬元，按季卻減少近39%。

若以月份計算，3月份整體辣稅成交共376宗，較2月多61%，並為去年1月後的14個月新高，即上季768宗辣稅成交中，有近五成來自3月份；涉稅款約8億元，按月多44%，創去年5月後新高。

其中BSD成交上月有92宗，按月上升51%，創去年1月後新高；涉及稅款約2.36億元，按月增31%，創去年2月後新高。

DSD成交上月有260宗，較2月多60%，創去年5月後新高；涉稅款5.546億元，按月多49%，創去年5月後新高。

SSD方面，上月有24宗成交，按月升1.4倍，創去年4月後新高，涉及稅款1010萬元，較2月份多出1.7倍，為去年11月後新高。

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