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消費券旺市道 新地12大商場營業額按年升25%

特區政府今日發放新一輪消費券，市民首階段可獲發最多3000元電子消費券，新地（0016）旗下12大商場，包括將軍澳東港城、上水廣場、北角匯、將軍澳中心、將軍澳PopWalk天晉滙、新蒲崗Mikiki、屯門卓爾廣場、屯門錦薈坊、荃灣荃錦中心、荃灣新領域廣場、葵興life@KCC及joy@KCC，均人流暢旺，帶動整體營業額按年上升25%、人流則按年增20%。

新地（銷售及租賃）代理董事鍾秀蓮指，每年消費券派發均帶來利好因素，為商場營業額上升提供助力，新地12大商場亦推出多項優惠，如早於3月27日起率先推出「消費券賞上賞早鳥優惠」，以200%高回贈率吸客，首日推出反應熱烈名額火速換罄，再於今、明兩日消費券發放首兩天，亦推出快閃優惠。

鍾續稱，消費券發放首日，吸引大批市民到上述商場購物，不少商戶均出現排隊人潮，當中以電子用品、美容化妝、影音電器、珠寶鐘錶等商戶最為受惠。

另外，五‧一勞動節假長周末將至，新地12大商場亦將推出大型促銷活動；如上水廣場今日（16日）起至5月31日，舉行「Shopping Spree春之購物祭」，聯同場內超過75個品牌，為超過300款產品提供低至1折優惠，大派總值共50萬元現金券及禮品。

另東港城將於4月29日至7月9日期間舉行年度重點的「Happy Shopping 購物折」，推出6大獎賞活動，送贈總值高達87萬元現金券及禮品，更聯同場內逾90間商戶，集合400產品及美食優惠吸客。

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