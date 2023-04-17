該行指，政府持續的活化政策鼓勵了不少業主重建其工業物業轉作其他用途，導致私人分層工廈自2011起持續減少，2018至2021年間更欠缺新工業物業落成。在2022年， 一共有24幢工業物業獲城規會批准重建， 涉及650萬平方呎樓面面積， 當中57%將轉為寫字樓用途，預計工業物業存量未來將繼續減少。

仲量聯行香港物流和工業部主管古嘉豪表示，繼今年的工業物業落成後，要等待至2027年才會再有新工業物業落成。供應緊絀下，由電子商貿及科技發展所帶動，市場對貨倉、凍倉及數據中心的需求卻持續增加，驅使更多投資者追捧具有潛力轉作這些用途的貨倉及工業物業，預期未來3年工業物業仍會是最受投資者歡迎的商用投資物業首選三項之一，同期工業物業價格可望上升15%至20%。古嘉豪補充，工業物業轉作其他用途如迷你倉、凍倉及數據中心，能有較高增值潛力，改裝用途後能為投資者帶來更高的租金及價格升值空間。