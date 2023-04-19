科大校長葉玉如教授表示，科大在支持創業方面一直走在前沿，通過種子基金、產學合作及舉辦各類活動，例如標誌性的『百萬獎金創業大賽』予以支持。葉又指，目前已培育了 1,645家初創企業，包括 9 家獨角獸及 9 間成功退場的公司（上市集資或被併購），合共創造了高達 4,000億港元的經濟效益。此外，葉稱積極支援創業及深度科技孵化，以促進知識轉移，並與產業、政府部門及社會組織建立了富有成效的合作關係，成果豐碩。科大通過與各界攜手，為香港建設成為科研之都以及具影響力的初創孵化中心貢獻力量。

信和集團連續第六年成為「百萬獎金創業大賽」的冠名贊助商，信和集團副主席黃永光表示，創新是未來可持續發展的基石，集團一直致力推動創科生態圈發展，積極培育和支援本地及海外的科技初創企業，很高興今年再度與科大合作，相信香港年輕人勇於實踐，敢創不同，過去五年亦樂見許多參賽者把具潛力的創新科技商業概念，轉化為實質商品及服務，進一步創造社會價值。