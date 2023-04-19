有發展商與本地大學合作，鼓勵下一代創造更多新概念，令社會可持續發展。信和與香港科技大學合作，舉辦「科大-信和百萬獎金創業大賽」，為年青人提供大型綜合創業平台，支持並鼓勵他們創造更多新概念及方案，建構更可持續發展的未來，而進入決賽的隊伍更有機會參加日內瓦國際發明展，拓寬國際視野。這項國際性賽事今年特別增設 ESG（環境、社會及管治）獎項 —「可持續發展影響力獎」，藉此發掘具潛質的綠色意念，轉化為推動可持續發展的初創企業，期望為社會創造更光明的未來。今年截止報名日期為 4 月 13 日，繼續吸引許多來自本地、內地及海外有志創業的團隊，接獲超過234 個參賽項目，數量創歷史新高，當中包括 80%的參賽作品具備 ESG 元素。
科大校長葉玉如教授表示，科大在支持創業方面一直走在前沿，通過種子基金、產學合作及舉辦各類活動，例如標誌性的『百萬獎金創業大賽』予以支持。葉又指，目前已培育了 1,645家初創企業，包括 9 家獨角獸及 9 間成功退場的公司（上市集資或被併購），合共創造了高達 4,000億港元的經濟效益。此外，葉稱積極支援創業及深度科技孵化，以促進知識轉移，並與產業、政府部門及社會組織建立了富有成效的合作關係，成果豐碩。科大通過與各界攜手，為香港建設成為科研之都以及具影響力的初創孵化中心貢獻力量。
信和集團連續第六年成為「百萬獎金創業大賽」的冠名贊助商，信和集團副主席黃永光表示，創新是未來可持續發展的基石，集團一直致力推動創科生態圈發展，積極培育和支援本地及海外的科技初創企業，很高興今年再度與科大合作，相信香港年輕人勇於實踐，敢創不同，過去五年亦樂見許多參賽者把具潛力的創新科技商業概念，轉化為實質商品及服務，進一步創造社會價值。