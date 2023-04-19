「科研專才/學術人才現金回贈」適用於採「建築期付款計劃」入市的指定單位的買家，若買家或其親屬乎合科研專才/學術人才條件的買家，即可於付清樓價後，獲得相等於樓價5%的現金回贈，相關指定單位設75伙(首批123伙中最平及最貴單位不包括在內)，佔首張價單約六成，蓋1房至3房各戶型。

須用建期付款 另獲最高直減10%折扣

據價單顯示，科研專才指，「其現時僱主的註冊地址位於香港科學園」；或「其現時僱主的名稱包含『科研 / 研究』、『科學』、『科技』、『創新』、『醫學』、『醫療』、『生物』、『基因』、『智能』、『晶片』、『數碼』、『電腦』、『環保』或『能源』字眼」之人士。至於學術人才，則指「持有證書、文憑、副學士學位、學士學位或以上學歷」，相信大部分買家均可符合相關要求。

值得留意，採用建築期付款計劃的買家，除「科研專才/學術人才現金回贈」外，亦有機會獲得相等於樓價2%的「置安心．利息補貼現金回贈」，假設買家採最高直減折扣10%的「B1靈活付款計劃」入市指定單位，並於付清樓價（即收樓後）獲得「科研專才/學術人才現金回贈」及「置安心．利息補貼現金回贈」共7%現金回贈，所需付出的實際樓價料可比採最高折扣的15%更低。