港鐵（0066）全資子公司MTR Lab在港建立的一站式減碳獎賞平台Carbon Wallet，宣布與六大美容護膚品牌Fresh、L’Occitane、The Body Shop、Factiv、EVOLCARE 及Melvita，以及回收合作伙伴V Cycle，攜手推出全新美容空瓶回收計劃，以響應2023年世界地球日。今次計劃透過在參與品牌的門市設立回收點，建立更方便的回收網絡，鼓勵消費者在用完美容產品後回收包裝容器。
Carbon Wallet指，由4月20日起至6月30日，消費者可於六個參與品牌旗下的60多間分店回收任何牌子的美容空瓶，以賺取Carbon Wallet積分。用戶只需攜同空瓶至門市放入回收箱，並在Carbon Wallet應用程式内提交回收記錄。透過掃描回收箱上的二維碼，用戶即可獲贈100 CW分，根據回收的產品種類和數量，用戶亦可獲取額外回收積分；新用戶於登記時輸入每個品牌專屬的優惠碼，更可獲得免費港鐵車程。為答謝用戶支持環保，參與美容品牌亦會提供折扣優惠或禮品。
「回收真美」計劃以收集及回收超過30萬個空瓶為目標，從而節省超過11000公斤碳排放量，相當於為智能手機充電超過100萬次，或450棵樹一年的二氧化碳吸收量。當本次計劃達成回收目標，所有參與用戶將可額外獲得 Carbon Wallet特別獎賞。
Carbon Wallet聯合創辦人鄭智韜表示，今次的回收計劃展示了 Carbon Wallet 作為一個平台如何連繫各個行業持份者，帶動消費者和商戶攜手合作，以社區作為一個整體支持可持續發展，去實現更大的目標。
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