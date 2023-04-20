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新地啟德天璽．海擬6月招標 天璽‧天下半年出擊

恒地（0012）等6大發展商合作的啟德跑道區17個月樓花天瀧，部署下周公布銷售安排前，新地（0016）突擊為旗下兩個啟德住宅項目命名，其中毗鄰港鐵啟德站、位處啟德內陸區的協調道10號項目，命名為天璽．天；而跑道區承豐站26號項目，命名為天璽．海。

兩盤總共提供1929伙，命名為天璽系列，銳意承傳新地2009年推出的九龍站天璽的豪宅形象和市場定位，為集團旗下東九龍全新指標豪宅。

新地副董事總經理雷霆表示，啟德跑道區天璽．海第1期256伙，剛獲批預售，預計6月起推出招標。另毗鄰啟德站的天璽．天，預計第3季推出市場，兩個項目價錢均價參考天璽成交價。

雷霆續稱，集團今日為兩個啟德項目命名，絕對不是為截擊行家，相信每個項目各自有其吸引力，各自均可取得理想成績。

新地代理總經理陳漢麟表示，天璽．海位於跑道區前端，望維港海景，分兩期發展，合共提供439伙，主打實用面積約1100至2200方呎的4房戶，佔全盤約七成；項目另設23伙特色戶，當中8伙附設私人泳池，最大實用面積超過4600方呎。

陳透露，天璽．海的準備功夫已屆尾聲，短期公布更多項目資料；而第2期則有183伙。

至於天璽．天，新地代理總經理胡致遠指，項目為處啟德城中心，屬區內最高住宅項目，基座設商場、前臨啟德廣場，住戶可透過商場直達港鐵啟德站。他續稱，項目分兩期發展，第1期涉906伙，涵蓋開放式至4房間隔，各戶型分佈平均；而第2期則有584伙。

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