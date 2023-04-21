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綠楊坊40周年推「感謝折」 提供多款優惠及工作坊

港鐵（0066）旗下荃灣綠楊坊，為喜迎開幕40周年紀念，將於4月起舉辦連串慶祝活動，其中4月30日將呈獻「綠楊坊40周年派對」，請來人氣唱作人馮允謙（Jay Fung）現身支持，以及與來自荃葵青區的學校團體等共10個單位接力演出。港鐵表示，活動當日多間商戶攜手推出「40周年感謝折」一日限定優惠，提供人氣商品半價、或買一送一購物禮遇。

配合「綠楊坊40周年慶典」，「40周年感謝折」於4月30日額外加推「一日限定」的優惠，商品涵蓋咸甜美點、時令飲品及家居用品。

另外，由4月29日起一連三日，綠楊坊2樓的全新活動專區，設有與「香港家庭福利會」合辦的「荃家工藝坊」，提供場地予非牟利團體舉辦各種活動、展覽與工作坊，將愛與關懷傳播至社區；由4月29日至5月1日，「香港家庭福利會」在綠楊坊的活動專區舉辦「荃家工藝坊」，傳播和諧共融理念。

手作工作坊包括由荃葵青區居民親授的「Henna手繪體驗工作坊」、由香薰精油導師教導的「香薰驅蚊油調配工作坊」，以及親子工作坊「輕黏土磁石貼工作坊」、「和諧粉彩工作坊」及「減壓押花滴膠工作坊」，以凝聚家庭關係，讓參加者家庭更加重視兒童心靈健康。由4月21日起，MTR Mobile登記用戶可透過MTR Mobile以500 MTR分換領電子入場券。數量有限，換完即止。

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