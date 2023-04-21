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【陸振球專欄】還看吸引家族辧公室政策能否順利落實

第一太平戴維斯的研究報告指出，寫字樓租金在短期內仍會進一步受壓。目前市場上已有超過930萬平方呎待租樓面，加上未來四年再有750萬平方呎的新增供應投入市場，即使寫字樓吸納量能夠回復至2011至2019年的平均每年130萬平方呎水平，及至2026年，整體寫字樓空置率仍將升至15%的水平。

其實，相比於香港，筆者早前看到一些統計，原來美國三藩巿的商廈空置率更高至30%，隨時令之前借貸予寫字樓發展商的銀行出現問題，或會是新一輪金融巿場震盪的源頭。

回看香港，第一太平戴維斯也指本港寫字樓市場急需新的租賃需求。港府於3月下旬舉行的「裕澤香江」高峰論壇上，介紹了多項政策措施及稅務優惠等，冀可吸引總資產值超過2.4億港元的環球家族辦公室在香港部署財富策略。除了現時在港營運的約800個家族辦公室外，政府還希望及至2025年能吸引至少200個家族辦公室在香港建立新業務或擴大現有業務。

最近香港的高才通吸引人才計劃反應不俗，又看看吸引環球家族辦公室的政策能否順利落實。

陸振球

明報投資及地產版主編

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