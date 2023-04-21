本港樓價走勢受好、淡因素夾擊，具體反映3月27日至4月2日市況的中原城市領先指數CCL，最新報168.29點，按周微跌0.07%，意味指數連續4周在168點水平反覆徘徊、樓價出現窄幅橫行局面。
中原研究部高級聯席董事楊明儀指，近期二手樓市拉鋸，業主態度強硬，買家又不願追價，成交轉淡，相信短期整體樓價繼續窄幅爭持，預計5月4日美國聯儲局公布議息結果後，樓價走勢才有較明確方向。
至於反映大型屋苑樓價走勢的CCL Mass報169.30點，按周跌0.25%，連續4周企穩169點水平；CCL(中小型單位)報167.60點，按周跌0.17%，指數連續4周企穩167點水平。
不過，豪宅樓價走勢卻看俏，CCL(大型單位)報171.80點，按周升0.43%，指數連續4周企穩171點以上水平。
四大分區方面，呈三跌一升格局。港島CCL Mass報173.52點，按周升0.84%，指數重上2022年10月水平、兼連升2周共1.54%。九龍CCL Mass報165.15點，按周跌0.56%。
至於新界，新界東CCL Mass報179.62點，按周跌0.47%，連跌2周共1.61%；新界西CCL_Mass報153.32點，按周跌0.83%。
今年計，CCL累升7.35%、CCL Mass升8.31%、CCL(中小型單位)升8.31%、CCL(大型單位)升3.08%。分區方面，港島升11.30%、九龍升9.53%、新界東升5.65%、新界西升5.43%，今年港島樓價升逾一成，升幅明顯跑贏大市。