moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時地產新聞

樓價窄幅橫行料5月趨明朗 CCL按周微挫

本港樓價走勢受好、淡因素夾擊，具體反映3月27日至4月2日市況的中原城市領先指數CCL，最新報168.29點，按周微跌0.07%，意味指數連續4周在168點水平反覆徘徊、樓價出現窄幅橫行局面。

中原研究部高級聯席董事楊明儀指，近期二手樓市拉鋸，業主態度強硬，買家又不願追價，成交轉淡，相信短期整體樓價繼續窄幅爭持，預計5月4日美國聯儲局公布議息結果後，樓價走勢才有較明確方向。

 

至於反映大型屋苑樓價走勢的CCL Mass報169.30點，按周跌0.25%，連續4周企穩169點水平；CCL(中小型單位)報167.60點，按周跌0.17%，指數連續4周企穩167點水平。

不過，豪宅樓價走勢卻看俏，CCL(大型單位)報171.80點，按周升0.43%，指數連續4周企穩171點以上水平。

 

四大分區方面，呈三跌一升格局。港島CCL Mass報173.52點，按周升0.84%，指數重上2022年10月水平、兼連升2周共1.54%。九龍CCL Mass報165.15點，按周跌0.56%。

至於新界，新界東CCL Mass報179.62點，按周跌0.47%，連跌2周共1.61%；新界西CCL_Mass報153.32點，按周跌0.83%。

 

今年計，CCL累升7.35%、CCL Mass升8.31%、CCL(中小型單位)升8.31%、CCL(大型單位)升3.08%。分區方面，港島升11.30%、九龍升9.53%、新界東升5.65%、新界西升5.43%，今年港島樓價升逾一成，升幅明顯跑贏大市。

 

 

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款