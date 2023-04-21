不過，九龍西因為長沙灣的租賃需求強勁，空置率從去年第四季的8.9%，跌至今年第一季的8%。

第一太平戴維斯副董事總經理及商業樓宇租務部主管劉偉基指，家族辦公室對寫字樓的需求不容忽視，因港府於3月下旬公布了多項政策措施及稅務優惠等，冀可吸引環球家族辦公室來港發展；現時本港的家族辦公室，大多是租用5,000方呎或以下的較小規模樓面，若香港有愈來愈多家族辦公室營運，可帶動寫字樓的租賃需求。

該行續指，市場上現有逾930萬方呎待租樓面，加上未來4年再有750萬方呎的新增供應投入市場，即使寫字樓吸納量，能夠回復至2011年至2019年、平均每年130萬方呎水平，寫字樓租金在短期內仍會進一步受壓，預計至2026年，整體寫字樓空置率將升至15%。

另第一太平戴維斯續指，今年首季租賃活動主要來自政府和公營機構，相關機構乘淡市、及租金下調機會，整合其營運規模，以節省租金，如選舉事務處在上季租用了觀塘創紀之城1期，租用3萬方呎寫字樓樓面。另醫療、保險業亦因通關後，訪港旅客數目上升，帶動其業務發展及其租賃需求。