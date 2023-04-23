新地執行董事馮秀炎表示，apm向來積極引進最緊貼潮流的娛樂、飲食及生活品味元素，是次邀得時下最紅歌手到場舉行簽唱會，為到場消費的顧客帶來非一般購物體驗。為把握消費券機遇，apm不斷加碼推廣費大推優惠，包括推出三重狂賞，消費愈高，愈有機會賺電子優惠券及額外積分，回贈高達200%； 還有即場抽獎活動，贏取iPhone 14、5星酒店Staycation等潮流禮品。此外，商場亦於4月29日起一連9天，推出5.1消費賞，憑指定消費賺最高1,900元電子優惠券，回贈最高18%，預料商場4月至5月生意及人流較去年同期升25%至30%。她又表示，今日的紅星活動令商場人氣急升，最受惠的餐飲商戶生意料較上周日大升35%。