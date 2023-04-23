新地（0016）觀塘apm今日下午邀得歌手張敬軒於中庭舉辦簽唱會，是其倫敦Royal Albert Hall之行後首次在港出席活動現場獻唱。該商場指，預留證一出5分鐘內換罄，連內地粉絲都來港支持，而活動吸引大量粉絲到場支持，過百粉絲為求在最佳位置一睹偶像風采，更早於清晨3時起到場等候；當活動開始時，現場更有近萬粉絲及市民聚集在多個樓層觀賞，欣賞偶像現場獻唱最新作品，氣氛熱鬧，加上消費券效應下，apm單日人流按年急升逾四成。
新地執行董事馮秀炎表示，apm向來積極引進最緊貼潮流的娛樂、飲食及生活品味元素，是次邀得時下最紅歌手到場舉行簽唱會，為到場消費的顧客帶來非一般購物體驗。為把握消費券機遇，apm不斷加碼推廣費大推優惠，包括推出三重狂賞，消費愈高，愈有機會賺電子優惠券及額外積分，回贈高達200%； 還有即場抽獎活動，贏取iPhone 14、5星酒店Staycation等潮流禮品。此外，商場亦於4月29日起一連9天，推出5.1消費賞，憑指定消費賺最高1,900元電子優惠券，回贈最高18%，預料商場4月至5月生意及人流較去年同期升25%至30%。她又表示，今日的紅星活動令商場人氣急升，最受惠的餐飲商戶生意料較上周日大升35%。