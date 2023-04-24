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北都7換地申請 5棄標準補價

政府去年初就公布古洞北、粉嶺北一帶收地程序，有關新發展區換地申請最遲今年6月30日前完成補地價，其後更推出標準補地價金額。雖然現時距離「死線」只餘下兩個多月，不過，據發展局回覆本報查詢，7幅正進行中的換地申請，有5幅地皮持有人放棄以標準補地價換地，選擇以傳統補價形式估價，該局亦正考慮是否短暫延長6月底的期限。

地政總署去年2月6幅位於古洞北、粉嶺北新發展區的換地申請已獲接納，可作進一步處理，項目須於今年6月30日完成補地價，否則將展開收地程序。不過，事隔超過一年，上述6幅地皮，在地政總署及土地註冊處，至今仍未登記完成換地程序。

發展局最新指，截至今年4月中，有7宗獲接納作進一步處理的個案，當中有5宗個案的申請人選擇了傳統估價模式（非標準金額），地政總署正按既定程序評估有關補地價金額，會適時向申請人作出補地價建議，另外兩宗個案未就補地價選項作出選擇。發展局補充，有見相關申請的處理情况，以及在無阻該區發展時間表的前提下，正考慮是否短暫延長6月底的期限。

事實上，去年公布的6個項目中擁有3個、向為「新界大地主」的恒地（0012），於今年3月底公布的業績報告就提到，集團在粉嶺北有3幅土地，共涉逾60萬方呎土地可符合原址換地之條件，雖然政府推出以標準金額徵收補地價，適用於粉嶺北新發展區，但因應最新之市場情况，集團將會按一般市場價格計算。據了解，恒地現正待政府批出上述3個項目的最新補地價金額。

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