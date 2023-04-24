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恒地等庇利街項目批則涉逾71萬呎樓面

屋宇署公布，由恒地（0012）於2021年9月以81.89億元投得的土瓜灣庇利街/榮光街市建局重建項目，今年2月獲批出建築圖則，項目擬建3座24層高(在3層基座及3層地庫之上)商住物業，其中59.79萬方呎為住宅樓面，另有11.96萬方呎為非住宅物業，合共涉及約71.75萬方呎樓面。恒地當年購入地皮後，於去年初引入希慎（0014）及帝國集團，預計項目發展需總資本121.89億元。

另遠展（0035）、市建局西營盤崇慶里/桂香街發展項目，則獲批建1座33層高(在1層地庫之上)商住物業，涉及9.37萬方呎樓面，包括約9.09萬方呎住宅2776方呎非住宅樓面。此外， 永泰地產（0369）及萬科海外投資（1036）去年以7.8638億元投得的沙田顯和里地皮，獲批建1座27層高(在2層基座及1層低層地下之上)住宅物業，涉及總樓面8.93萬方呎。恒和珠寶（0513）2021年以1.853億元收購九龍界限街164號及164A號，亦獲批圖則，項目擬建1座16層高(在2層地庫及2層基座之上)的住宅物業，涉及約2.53萬方呎樓面。

非住宅物業方面，佳明（1271）持有的粉嶺安全街8號，批建1座9層高(連1層地庫)數據中心，涉及約9.65萬方呎樓面；赤柱市場道7號，則批建1座7層高(在1層地庫及1層低層地下之上)的商業物業，涉及2.55萬方呎樓面。

 

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