較太興燒味5年前月租低逾兩成

上述舖位為旺角洗衣街88號碧薈地下B舖，正對面為新世界（0017）SKYPARK及其基座商場THE FOREST，亦鄰近新地（0016）早前以47億元、每方呎樓面地價3103元投得的洗衣街商業官地，惟以同區比較，人流僅屬一般，舖位面積約2800方呎。

資料顯示，舖位由一蘭拉麵於3月底以月租20萬元租用，呎租約71元。資料顯示，舖位對上租戶為太興燒味，於2018年初租用，當時月租26萬元，即今次一蘭拉麵租金，5年來下跌約23%。

事實上，作為日本連鎖式拉麵店的一蘭，於2013年首度進駐香港，以23萬元租用銅鑼灣謝斐道440號駱克大廈A座地下H、I舖，迅即成為城中焦點，店舖門外經常大排長龍，同年該店再以32萬元租用相連的F、G舖擴充，令該舖面積擴至約7500方呎。至2014年，一蘭再以月租46萬元租用尖沙嘴棉登徑凱譽地庫B舖及地下入口大堂，面積達1.13萬方呎，為該店首度進駐九龍區，而今次再度把版圖擴至旺角，為9年來首度在港擴張。

油麻地窩打老道舖1.38億放售

另中原（工商舖）商舖部高級分區營業董事李世基表示，油麻地窩打老道1M至1S號金堂大廈地下D1號舖及一、二樓全層，總面積合共約15,000方呎，以連租約形式放售，叫價約1.38億元，意向呎價為約9,200元。地舖面積約600方呎，另外1樓及2樓兩層由殘疾院舍承租，面積均為7200方呎，租期至2030年7月，首3年每月總租金約53萬元，期後6年享有續租期及可加租，回報率約4.61厘。