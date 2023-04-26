陳海潮指，3月樓價升幅雖較預期為少，惟期內除有全面通關效應外，當局亦下調首置印花稅稅階，而3月更解除口罩令，實現全面復常，加上新盤銷情熾熱，推高樓市氣氛，相信有關統計數據或未完全被反映，不排除差估署下次公布4月指數時，會一併略為上調3月份的升幅。

展望4月，市場各有好淡因素，包括美息有見頂趨勢，而且香港在3月下旬，再次不跟隨美國加息，買家供樓壓力相對穩定；另3月下旬至4月上旬，大量新盤以貼市價甚至低市價開售，對二手市場構成一定壓力，而且4月初，市場參與者大多放假外遊，樓市交投明顯轉靜；因此預期4月份樓價升幅將會進一步收窄至只有約1%，反映整體樓市交投量、價轉慢。

預測次季方面，陳海潮相信樓市仍然穩中向好，5月、6月交投量可望回升，而假設次季平均每月樓價若能維持1%升幅，次季樓價有機會再升3%，而帶動整個上半年樓價累升約8%。

值得留意是，在高端人才通行證計劃(「高才通」)審批反應理想下，如成功申請者在次季陸續來港，將推動住屋需求，有機會進一步推高樓價升幅。

其他報道

University Hill開售前夕 天鑽2房748萬沽

差估署：樓價指數連升3個月 創半年高位 首季累升近5%

【有片：睇樓手冊】雨後主打細戶 廚廁設「機關」助收納