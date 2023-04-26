moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時地產新聞

利嘉閣陳海潮：高才通效應 第二季樓市料升3% 

對差估署公布3月份私宅售價指數報351.4點，較2月的346.7點上升1.36%，創過去半年新高，利嘉閣研究部主管陳海潮表示，本港樓價今年起連升3個月，首季累升半成(4.99%)；若與2021年9月的歷史高位398.1點比較，樓價累積跌幅進一步收窄至11.73%。 

陳海潮指，3月樓價升幅雖較預期為少，惟期內除有全面通關效應外，當局亦下調首置印花稅稅階，而3月更解除口罩令，實現全面復常，加上新盤銷情熾熱，推高樓市氣氛，相信有關統計數據或未完全被反映，不排除差估署下次公布4月指數時，會一併略為上調3月份的升幅。 

展望4月，市場各有好淡因素，包括美息有見頂趨勢，而且香港在3月下旬，再次不跟隨美國加息，買家供樓壓力相對穩定；另3月下旬至4月上旬，大量新盤以貼市價甚至低市價開售，對二手市場構成一定壓力，而且4月初，市場參與者大多放假外遊，樓市交投明顯轉靜；因此預期4月份樓價升幅將會進一步收窄至只有約1%，反映整體樓市交投量、價轉慢。 

預測次季方面，陳海潮相信樓市仍然穩中向好，5月、6月交投量可望回升，而假設次季平均每月樓價若能維持1%升幅，次季樓價有機會再升3%，而帶動整個上半年樓價累升約8%。 

值得留意是，在高端人才通行證計劃(「高才通」)審批反應理想下，如成功申請者在次季陸續來港，將推動住屋需求，有機會進一步推高樓價升幅。

 

其他報道

University Hill開售前夕 天鑽2房748萬沽

差估署：樓價指數連升3個月 創半年高位 首季累升近5%

【有片：睇樓手冊】雨後主打細戶 廚廁設「機關」助收納

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款