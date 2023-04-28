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華潤申荃灣橫窩仔工廈改住宅 擬建4幢629伙 

舊式工廈具重建價值，有工廈大業主申請改劃住宅。華潤資本新近向城規會申請，將荃灣橫窩仔街一個約5.32萬方呎的綜合發展區地盤，申請改劃為住宅，擬建4幢、合共提供629個私宅單位，涉總樓面約30.53萬方呎。 

據城規會文件顯示，上述申請地點位於荃灣丈量約份第443約地段第444號、第458號、第464號、第484號及第488號和毗鄰政府土地，現為海林大廈、利興強中心、露天貨倉、以及東昌工業大廈，地盤面積約5.32萬方呎，申請人建議全面重建。 

是次申請由海林大廈業主華潤資本提出，申請人建議重建分期進行，擬議綜合住宅（分層住宅），以及社會褔利設施（幼兒中心）發展，並略為放寬地積比率、建築物高度限制。 

申請人持有地盤A（即海林大廈），建議興建1幢不多於29層高綜合用途建築物。 

另地盤B（即利興強中心）、C（即露天貨倉）、D（即東昌工業大廈），每個地盤各興建1幢多於29層高住宅大廈，4幢合建629伙私人住宅。此外，4幢建築物高度限由100米（主水平基準以上，下同），放寬至120米，總樓面約30.53萬方呎。 

另申請人亦建議在地盤A低層興建一所100個名額的幼兒中心，以配合區內社福服務需要。 

申請人表示，擬議發展符合重建工業用地作住宅用途的規劃意向，另略為放寬地比率切合增加房屋供應的政策。若與大綱圖的計劃524伙相比，擬議發展將增加105個單位。 

資料顯示，海林大廈原由本地連鎖化妝品零售品牌卓悅控股（0653）持有，去年7月卓悅公布，將項目售予華潤資本旗下CR Capital Investment （Cayman） Limited （CRCI），涉資5.5億元。

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