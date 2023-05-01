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十大屋苑周末14宗成交 創8周新高

五一連周末長假， 十大屋苑二手交投有所回升。中原地產統計，十大屋苑過去周末錄14宗成交，創8個周末新高，按周大幅上升55.6%，連升2周，成交量重上雙位數水平。若連同今日五一假期，十大屋苑3日長假共錄16宗成交，其中只有將軍澳新都城，於3日長假錄零成交。

總結4月份，十大屋苑共錄得154宗成交，按月回落33.3%。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，上月復活節假期為香港復常後首個長假期，港人報復式外遊，令到樓市急降溫，睇樓量及成交量均明顯減少。隨著市民外遊返港，月底樓市氣氛已逐步回升。五一勞動節長周末，大埔白石角全新盤開售，樓市再次轉活，加上五一假期港人多數留港消費，消費市道及市場氣氛大為好轉，市場亦預計美國聯儲局將會最後一次加息，刺激樓市交投氣氛，不少買家加快入市決定。

另據美聯分行統計，過去周末兩日十大屋苑同樣共錄約14宗成交，創8個周末新高，較對上一個周末約8宗上升約75%，若連同5月1日假期計，3天則錄得約16宗成交。美聯住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，由於發展商出貨意欲高，訂價吸引，故持續搶佔不少二手客源，亦導致4月份指標二手屋苑交投顯著放緩；惟新盤持續熱賣亦刺激購買力釋放，儘管本周美國議息後或會再加息，但預期息口亦將見頂，故買家亦積極趁勢在二手市場尋寶，帶動周末二手交投錄得升幅。

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