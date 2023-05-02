近月樓市表現活躍，並屢錄大額成交。中原高級資深營業董事何兆棠指，今年首季山頂南區共錄25宗買賣成交，創去年首季26宗後4個季度新高，按季升56%，其中二手佔24宗，按季回升5成；首季成交總額25.63億元，按季下跌1.4%，相比去年首季則跌25%。
首季共錄17宗分層單位及8宗洋房買賣，成交金額分別為7.97億及17.6568億元，其中3宗洋房成交屬公司轉讓買賣個案。至於3月份共錄13宗買賣，佔首季成交52%，比1月的4宗及2月的8宗顯著回升，惟何兆棠指，目前交投表現仍未及疫情前一半。另外，壽臣山15號一手洋房於3月共錄5宗內部轉讓個案，涉及金額總值36.14億元，其中一宗作價11.54億元。至於億元以上成交已連續6個季度錄得個位數交投，今年首季只有3未，按季少一宗，為2021年次季以來8個季度最低。
租務方面，首季山頂南區共錄120宗租賃成交，按季增8.1%，總成交金額亦升13%至1344.85萬元，平均實用呎租52元，按季微跌1.3%，呎租重返2020年次季水平。至於月租10萬元以下租賃成交共66宗，佔比55%；10萬元至20萬內租賃成交佔比36.7%，20萬元以上租賃則佔8.3%，較上季微跌1.6%。季內大額租賃成交包括山頂種植道11號洋房，實用面積5,032平方呎，月租58萬元租出，折合實用呎租115元。
其他報道
Yoho Town 3房戶805萬沽 一手貨20年升值近5倍