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內地客撻訂安蘭街18號頂層複式戶 去年1.7億破紀錄購入 連使費料輸逾2400萬

雖然通關後市况復常，但商廈市場依然疲弱，最近錄得內地客撻訂個案。資料顯示，由恒地（0012）負責銷售的中環安蘭街18號，去年4月中獲內地買家以逾1.7億元購入項目頂層複式戶，已於上月取消交易，料該買家損失逾1700萬元訂金，若連同釐印費，更損手共逾2400萬元。恒地回應，物業位於中環核心地段，並不急於推售，會先作收租。

明報記者 甘潔瑩、林尚民

上述物業為安蘭街18號28、29樓複式戶，面積約4896方呎，另附天台，去年7月以1.7038億元售出，呎價3.48萬元，成交價創該廈新高。當時買家以海外註冊公司Midtown Group Limited作登記，董事以普通話作拼音，料為內地背景人士。據當時買賣文件資料顯示，買家購入時先付樓價5%訂金，同月再付另外5%加付訂金，合共10%，有關交易需於去年10月中或之前完成。不過據最新資料顯示，交易上月中登記取消，若以去年買賣交件顯示的付款方案，即買家損失樓價一成訂金，涉及約1703.8萬元，而連同買入時需支付的4.25%、即724萬元釐印費，料損手約2428萬元。

面積4896呎 米芝蓮餐廳4年前租用

對於今次取消交易，恒基物業代理營業（一）部總經理林達民回覆本報查詢時表示，不方便透露買家撻訂原因，項目位於中環核心地段，相當珍貴，有關樓層現時連租約「都租得幾好」，故不急於推售，會先持有作收租用途。資料顯示，該層物業由麗新集團旗下餐廳ZEST by Konishi自2019年起租用，屬米芝蓮一星餐廳，行政總廚小西充以獨特的法日料理風格而聞名。

恒地：租得幾好 不急於推售

事實上，恒地2013年以樓花形式拆售安蘭街18號，當時3日內就以共6.6億元售出7層，呎價由3.75萬元起，面積2448方呎的27樓，則於2014年以1億元售出，呎價4.085萬元，至今仍為項目新高呎價。若以去年28、29樓售出呎價3.48萬元對比當年27樓呎價，即去年呎價較8年前低約15%。

安蘭街18號現時由多間高級食肆租用，前特首曾蔭權兒子曾慶淳，亦曾在該廈開設中菜館「禮賓傅」。該街道過往吸引不少名店進駐，安蘭街18號重建前，日本時裝品牌Comme Des Garcons便租用一地舖，而重建後亦曾獲另一日本時裝品牌Sacai進駐。

另外，利嘉閣（工商舖）地產聯席董事陳國基表示，安蘭街18號中層單位，面積約2464方呎，現叫價約13萬元放租，呎租約53元。物業原由毛舜筠代言的美容院租用，業主於2013年以約9486萬元購入，以叫價計，租金回報約1.6厘。

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