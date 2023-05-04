港息方面，王美鳳指出，具指標性的滙豐銀行宣布上調最優惠利率(P)0.125厘至5.75%，加幅少於美息，料其他銀行將陸續跟隨，市場按息調整至主要為3.5%水平。王美鳳指出，近日拆息在銀行體系結餘減少及息率正常化過程下回升，今日1個月港元拆息回升至3.63%，高於加息前之市場按息3.375%，反映有上調最優惠利率P之需要。基於美國加息周期料已見頂，本港最優惠利率P的加息周期很大機會已接近完結。

王美鳳又指，基於加息幅度溫和，市場普遍預期息率已近見頂，加上近月銀行下調新造按息及提高現金回贈亦有助抵銷息率上升之影響，預期是次加息對樓市不會構成實質影響。今年樓市受惠多個利好因素已轉活，市場信心及氣氛亦已恢復，市場已預期今年加息見頂並已撇取息率疑慮因素。

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