就上述消息向雅居樂查詢，該公司回覆本報表示，集團已經準備好參與定於明天舉行的強拍，包括強拍所需的按金，但由於律師審查小業主的業權時發現有問題，須由該業主自行跟進處理，集團讓該小業主完成有關手續才進行強拍，對方同意盡快處理，而強拍執行人也同意押後。

雅居樂指，希望盡早統一龍圃別墅業權，並會參與下一次強拍。資料顯示，龍圃別墅地盤面積2.16萬方呎，相關物業於1967年落成，樓齡約56年，目前樓高5層、提供44個單位，若重建料可以地積比率3倍作發展，即重建後樓面約6.49萬方呎，以底價計，每方呎樓面地價近1.5萬元。

翻查資料，過去亦有強拍在拍賣前被取消，2020年7月由「舖王」鄧成波家族持有大部分業權的尖沙嘴加連威老道61至73號項目，在拍賣前夕，遭人向高等法院申請禁制令，並獲批出禁制令，令拍賣被急煞停，是《強拍條例》自2000年實施以來首見。

其他報道

利嘉閣廖偉強：加息期料完 下半年樓市價量齊升

會德豐黃光耀: 加息週期已近尾聲

【陸振球專欄】把握轉按機會賺現金回贈

University Hill 暫沽近180伙 佔價單開售逾九成

啟德4月錄189宗租務 天寰開放戶呎租55元

薄扶林譚雅士大宅15億獲洽購 呎價3萬

星之谷莊錦輝：按息3.5厘見頂 加息期累升2厘

中原王美鳳：是次加息周期歷年最溫和 近月銀行增按息回贈抵銷加息影響

經絡曹德明：美加息見頂 惟年內減息機會不大

University Hill 次輪首兩小時暫沽60伙

長實郭子威：美加息預期內 料上半年樓價橫行

University Hill今次輪賣191伙 代理料有機會清袋