由內房雅居樂（3383）持有大部分業權的九龍塘義本道6號龍圃別墅，今年3月獲批強拍令，底價9.66億元，項目原定於明日進行公開拍賣，惟負責有關拍賣會的測量師行，今早公布取消明日強拍。
就上述消息向雅居樂查詢，該公司回覆本報表示，集團已經準備好參與定於明天舉行的強拍，包括強拍所需的按金，但由於律師審查小業主的業權時發現有問題，須由該業主自行跟進處理，集團讓該小業主完成有關手續才進行強拍，對方同意盡快處理，而強拍執行人也同意押後。
雅居樂指，希望盡早統一龍圃別墅業權，並會參與下一次強拍。資料顯示，龍圃別墅地盤面積2.16萬方呎，相關物業於1967年落成，樓齡約56年，目前樓高5層、提供44個單位，若重建料可以地積比率3倍作發展，即重建後樓面約6.49萬方呎，以底價計，每方呎樓面地價近1.5萬元。
翻查資料，過去亦有強拍在拍賣前被取消，2020年7月由「舖王」鄧成波家族持有大部分業權的尖沙嘴加連威老道61至73號項目，在拍賣前夕，遭人向高等法院申請禁制令，並獲批出禁制令，令拍賣被急煞停，是《強拍條例》自2000年實施以來首見。
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