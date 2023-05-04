今年3月香港零售按年大升40.9%至336億元，是有紀錄以來最大升幅。香港零售管理協會執行總監羅振邦表示，雖然升幅看似很高，但與今年2月比較相差不是很大，去年3月是第五波疫情高峰期，升幅主要與超低基數有關。
他表示，協會早前訪問會員公司對4至5月零售市道的看法，有六成受訪公司表示今年4月生意按年有所增長，包括健康食品、珠寶鐘錶和化妝品等旅遊相關行業，反映2月份通關後亦帶動了相關行業生意。不過亦有四成公司反映4月生意按年下跌，例如電器、超市、家具店及食品店等，可見本地市場的零售銷售仍然疲弱。
至於5月表現，近8成公司預計生意按年有所增長，亦是與旅客相關公司，相信是由五一黃金周所帶動，4月生意有單位數或低雙位數下跌的公司，至5月亦有稍為回穩。此外，羅振邦表示，業界看到黃金周後將會迎來一輪較淡靜的日子，起碼要去到暑假才等到「小陽春」的情況，業界復蘇是一條漫漫長路。
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