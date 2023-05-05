新地副董事總經理雷霆表示，University Hill第2A期首兩輪銷情理想，屬「一件不漏、全數沽清」，今期定價與上期相若，延續「高才無敵價」。

新地代理總經理胡致遠補充，University Hill 第2B期明日起收票，最快下周開售。

今期首批138伙，涵蓋22伙1房戶、93伙2房戶、23伙3房戶，實用293至729方呎，價單定價533.6至1599.84萬元，價單呎價15,426元至21,946元，最高折扣維持與上期相同的15%，折實售價453.56萬至1359.86萬元，折實呎價13,112至18,654元。

入場單位3座1樓A5室，實用面積293方呎，1房間隔，折實售453.5萬元，折實呎價15,477元。

值得留意是，新地繼續為採建築期付款的買家，提供專才現金回贈，相關單位設47伙，佔首批138伙約34%。

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