moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時地產新聞

University Hill第2B期原價首推138伙 1房折實入場453萬 

本港大型銀行跟隨美國加息後，新地（0016）持續加快推盤步伐，旗下大埔白石角University Hill第2A期完成兩輪銷售開出紅盤後，第2B期昨日乘勢突擊上載樓書、今日開價首推138伙，折實均呎16,288元，與上月推出的2A期首批折實均呎相同，同樣較1期Silicon Hill去年5月推出首批折實均呎17,498元低近7%。 

新地副董事總經理雷霆表示，University Hill第2A期首兩輪銷情理想，屬「一件不漏、全數沽清」，今期定價與上期相若，延續「高才無敵價」。 

新地代理總經理胡致遠補充，University Hill 第2B期明日起收票，最快下周開售。 

今期首批138伙，涵蓋22伙1房戶、93伙2房戶、23伙3房戶，實用293至729方呎，價單定價533.6至1599.84萬元，價單呎價15,426元至21,946元，最高折扣維持與上期相同的15%，折實售價453.56萬至1359.86萬元，折實呎價13,112至18,654元。 

入場單位3座1樓A5室，實用面積293方呎，1房間隔，折實售453.5萬元，折實呎價15,477元。 

值得留意是，新地繼續為採建築期付款的買家，提供專才現金回贈，相關單位設47伙，佔首批138伙約34%。

 

其他報道

Grand Yoho 3房948萬沽 低市價5%

加息後太古城錄3房成交 減價14%後售1132萬 

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款