本港樓價持續橫行，具體反映4月10日至16日、即復活節長假期後首周市況。的中原城市領先指數CCL，最新報165.08點，按周跌1.30%，連跌3周共1.97%，指數屬8周即約1個半月新低，重回今年3月初水平；中原地產研究部高級聯席董事楊明儀表示，復活節長假後，業主、買家雙方拉鋸，令二手成交轉淡，而本周CCL跌1.30%、上周跌0.62%、前周跌0.07%，跌幅擴大，終止連續5周於168點上下橫行。

至於美國聯儲局加息0.25厘，對二手樓價的影響，將於5月下旬公布的CCL反映。

另一方面，反映大型屋苑樓價的CCL Mass報166.78點，按周跌1.49%；CCL(中小型單位)報165.12點，按周跌1.35%，連跌3周共1.64%。

可留意是，CCL Mass、CCL(中小型單位)跌幅擴大，指數齊屬8周新低，同樣重回2023年3月初水平。

至於豪宅，CCL(大型單位)報164.86點，按周跌1.03%，連跌2周共4.04%，指數屬13周即近3個月新低，重回2023年1月水平。

另四區樓價，呈三跌一升格局。港島CCL Mass報166.86點，按周跌2.56%，連跌2周共3.84%；九龍CCL Mass報160.68點，按周跌2.56%，連跌3周共3.25%。市區樓價率先下跌，港島指數重回2023年2月水平，九龍指數重回2023年3月水平。

新界方面，新界西CCL Mass報153.48點，按周跌1.27%；新界東CCL Mass報183.63點，按周升1.82%，連升2周共2.23%，屬唯一錄得按周升幅的地區。

另樓價短暫回軟，令2023年升幅收窄，CCL今年累升5.30%，CCL Mass升6.70%，CCL(中小型單位)升6.71%，CCL(大型單位)跌1.08%。分區方面，港島升7.03%，九龍升6.57%，新界東升8.01%，新界西升5.54%。