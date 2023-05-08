再有半山樓齡較高的豪宅錄大額成交。利嘉閣地產首席聯席董事招佩貞表示，西半山羅便臣道109C號，早於1955年入伙，樓齡達68年，僅提供4伙單位，其中一個低層戶，實用面積約1,736方呎，3房1套連工人房間隔，望半山城市景，以約2,750萬元易手，實呎15,841元。原業主1966年10萬元購入持貨長達57年，帳面獲利約2,740萬元，物業期內升值274倍。