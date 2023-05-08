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【陸振球專欄】逆按揭VS零遺產

剛完成登基的新英皇查理斯三世，現已超過七十歲，一生以來沒多少貢獻可言，就算是一般家庭的所謂富二代，要七十多歲才承繼家族的財富和當上真正工作崗位，也絕對是悲哀。最近有一本由對沖基金經理Bill Perkins撰寫的著作《零遺產》(Die with Zero)，書中提到「人死後，金錢毫無價值」，故要在臨終前花光自己的財富，提出要執行「零遺產計劃」，在有限的人生中為自己帶來更多珍貴的體驗。 

所謂「零遺產計劃」，Bill Perkins表示是在給予家人及慈善機構足夠金錢的前提下，其後專注於為自己創造更多珍貴難忘的人生體驗，因為相比起辛辛苦苦地儲一筆錢作年老時的醫藥費，苟延殘喘，倒不如把這筆錢投放在年輕的自己身上，盡情享受人生的樂趣，否則待垂垂老矣甚至已經難以活動時，便為時已晚。

他又認為，子女年輕時便應給予財產，在「零遺產計劃」中，分配財產予子女是其中重要一環，須考慮具體金額，以及要在何時給予他們。財產的繼承時間是一大學問，試想像如果80多歲時才給予子女財產，他們當時或已長大，自己也有累積一定財富，或者人生最艱難的時刻早已過去，若然這時才給予財產，意義及作用就會大大減少。

香港推出逆按揭計劃反應一直冷淡，原因是不少年老業主欲去世後能把物業傳承給下一代，和「零遺產」的方向背道而馳，又是否明智？

陸振球

明報投資及地產版主編

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