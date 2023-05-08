所謂「零遺產計劃」，Bill Perkins表示是在給予家人及慈善機構足夠金錢的前提下，其後專注於為自己創造更多珍貴難忘的人生體驗，因為相比起辛辛苦苦地儲一筆錢作年老時的醫藥費，苟延殘喘，倒不如把這筆錢投放在年輕的自己身上，盡情享受人生的樂趣，否則待垂垂老矣甚至已經難以活動時，便為時已晚。

他又認為，子女年輕時便應給予財產，在「零遺產計劃」中，分配財產予子女是其中重要一環，須考慮具體金額，以及要在何時給予他們。財產的繼承時間是一大學問，試想像如果80多歲時才給予子女財產，他們當時或已長大，自己也有累積一定財富，或者人生最艱難的時刻早已過去，若然這時才給予財產，意義及作用就會大大減少。

香港推出逆按揭計劃反應一直冷淡，原因是不少年老業主欲去世後能把物業傳承給下一代，和「零遺產」的方向背道而馳，又是否明智？

陸振球

明報投資及地產版主編

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）