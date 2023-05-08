上述新加推的64伙，涵蓋22伙開放式戶、21伙1房戶、21伙2房戶，實用246至474方呎，價單定價由551.59萬至1066.38萬元，價單呎價由20,694至23,684元，發展商維持最高折扣15%，折實售價468.85萬至906.42萬元，折實呎價17,590至20,131元。項目去年底推出至今，暫時累沽約20伙。

保利置業銷售及市務部總監朱美儀表示，朗譽加設「CHILL級輕鬆第一按揭貸款付款計劃」，買家可享首18個月免息免供，最高按揭金額為淨樓價80%；選用此計劃的買家，需付5%作臨時訂金，95%樓價於簽署臨時買賣合約後起計120天內繳付，可享最高15%樓價總折扣優惠，而此付款計劃及相關優惠，同時適用於同日更新的價單1C號內未售單位。她補充，市場憧憬息口見頂，市民置業信心明顯增強，而以用家主導的中小型單位表現突出，而朗譽相信在市場十分有吸引力。

值得留意，發展商除加設上述全新一按付款計劃外，亦更新舊有付款計劃的條款，目前採180天、360天、或建築期成交的買家，均只需於簽訂正式買賣合約時付樓價5%訂金，直至成交期前均不需付「加付訂金」，料有利於買家資金周轉。