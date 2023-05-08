moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時地產新聞

朗譽原價加推64伙 周五推售172伙

再有新盤項目重啟銷售步伐。保利置業（0119）及尚嘉合作的油塘朗譽樓花期尚餘約22月，發展商今日突擊加推價單2號共64伙，並落實本周五（12日）推售172伙。是次朗譽最新上載的價單2號，64伙折實均呎約18,986元，較首批17,938元高約6%，惟今批單位集中於高層，撇除樓層及景觀因素，料為原價加推。

上述新加推的64伙，涵蓋22伙開放式戶、21伙1房戶、21伙2房戶，實用246至474方呎，價單定價由551.59萬至1066.38萬元，價單呎價由20,694至23,684元，發展商維持最高折扣15%，折實售價468.85萬至906.42萬元，折實呎價17,590至20,131元。項目去年底推出至今，暫時累沽約20伙。

保利置業銷售及市務部總監朱美儀表示，朗譽加設「CHILL級輕鬆第一按揭貸款付款計劃」，買家可享首18個月免息免供，最高按揭金額為淨樓價80%；選用此計劃的買家，需付5%作臨時訂金，95%樓價於簽署臨時買賣合約後起計120天內繳付，可享最高15%樓價總折扣優惠，而此付款計劃及相關優惠，同時適用於同日更新的價單1C號內未售單位。她補充，市場憧憬息口見頂，市民置業信心明顯增強，而以用家主導的中小型單位表現突出，而朗譽相信在市場十分有吸引力。

值得留意，發展商除加設上述全新一按付款計劃外，亦更新舊有付款計劃的條款，目前採180天、360天、或建築期成交的買家，均只需於簽訂正式買賣合約時付樓價5%訂金，直至成交期前均不需付「加付訂金」，料有利於買家資金周轉。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款