據城規會文件顯示，申請地點位於元朗丈量約份第124 約，及第 125 約多個地段和毗連政府土地，及屯門丈量約份第130約多個地段和毗連政府土地，在港鐵天水圍站及兆康站之間西鐵線兩旁，以作擬議/准許的公營及私營房屋發展，擬議社會福利設施及在公營房屋發展的非住用平台内作擬議商店及服務行業、食肆、學校、辦公室、教育機構等。

資料顯示，上述11幅土地坐落於「住宅（甲類）」土地，主要是作高密度住宅發展，在現行新發展區規劃及設計框架下，是次規劃申請，擬議略為放寛9幅公營房屋用地、2幅私營房屋用地的發展密度；其中9幅公營房屋用地的最高地積比率限制，建議由5.5或6倍提高至6.8倍，將建24,267伙；而2幅私營房屋用地的最高地積比率，建議由6倍增加至6.5倍，將建2,595伙。

申請人指，放寬地積比率後，將額外增加約5,210個房房供應（包括4,970個私營及240伙私營房屋）。另申請人指，擬議方案將應對全港房屋供應不足的問題，並與鄰近環境意向相符。

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